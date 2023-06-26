حزب الله: مسيرة إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الاثنين إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة اخترقت الأجواء اللبنانية، وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن المسيرة سقطت في الأراضي اللبنانية أثناء قيامها بنشاط روتيني.

وقال الإعلام الحربي التابع لـ"حزب الله" في بيان: "إسقاط مسيّرة تتبع لجيش الاحتلال اخترقت الأجواء اللبنانية قرب بلدة زبقين جنوب شرق مدينة صور".

بدوره، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن "مسيرة تابعة لنا سقطت في الأراضي اللبنانية أثناء قيامها بنشاط روتيني ولا خوف من تسرب معلومات".