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الإثنين 26 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

حزب الله: مسيرة إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية

طائرة مسيرة
طائرة مسيرة
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أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الاثنين إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة اخترقت الأجواء اللبنانية، وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن المسيرة سقطت في الأراضي اللبنانية أثناء قيامها بنشاط روتيني.
وقال الإعلام الحربي التابع لـ"حزب الله" في بيان: "إسقاط مسيّرة تتبع لجيش الاحتلال اخترقت الأجواء اللبنانية قرب بلدة زبقين جنوب شرق مدينة صور".
بدوره، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن "مسيرة تابعة لنا سقطت في الأراضي اللبنانية أثناء قيامها بنشاط روتيني ولا خوف من تسرب معلومات".

حزب الله طائرة إسرائيلية لبنان