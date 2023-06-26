"السياحة" تبدأ تصعيد الحجاج إلى المشاعر المقدسة

أعلنت بعثة الحج السياحي برئاسة سامية سامى رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، حالة الطوارئ القصوى والاستنفار العام بين جميع أعضائها وكافة لجانها استعدادا لتصعيد حجاج الشركات إلى صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم للحج، ثم النفرة إلى صعيد مزدلفة والاستقرار بمشعر منى طوال أيام التشريق ، الذي يبدا عصر اليوم ، ويتم تصعيد حجاج السياحة مثل باقي البعثات المصرية الي صعيد عرفات مباشرة.

وقد اكتمل اليوم وصول حجاج شركات السياحة إلى مكة المكرمة بعد وصول آخر رحلات الحج بالطيران الى الاراضي المقدسة وكذلك وصول آخر مجموعات الحجاج من المدينة المنورة ، وقد تم نشر أعضاء لجان السياحة بين أماكن إقامة الحجاج سواء بالمنطقة المحيطة بالمسجد الحرام او في منطقة العزيزية للاطمئنان على آخر التجهيزات لتصعيد الحجاج

وأكدت سامية سامي رئيس بعثة الحج السياحي ان السيد احمد عيسي وزير السياحة والآثار علي اتصال دائم بالبعثة لمتابعة كل التفاصيل الخاصة بالحج السياحي ، مشيرة الي ان هناك اكثر من اتصال يوميا تتلقاه من السيد الوزير للاستفسار عن احوال الحجاج وكافة ترتيبات الحج ، واضافت ان الوزير اصدر تعليماته بضرورة ملازمة الحجاج طوال تواجدهم بالمشاعر المقدسة والتدخل الفوري لحل أية مشاكل تواجههم ، ووجه الوزير الشكر لأعضاء البعثة نظرا لمجهودهم الكبير في خدمة الحجاج

وقالت سامية سامي ان البعثة قامت بجولات تفقدية طوال امس وحتي الساعات الاولي من صباح اليوم للاطمئنان على جاهزية خطة تصعيد حجاج الشركات إلى صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم للحج، ثم النفرة إلى صعيد مزدلفة والاستقرار بمشعر منى طوال أيام التشريق ، كما تم معاينة كافة المخيمات المخصصة لحجاج السياحة بكل من مني وعرفات وتم الاطمئنان علي جاهزية المخيمات لاستقبال الحجاج ، وأضافت رئيس بعثة الحج السياحي ان جميع مخيمات السياحة المانية الصنع مقاومة للحرائق ومزودة بأجهزة تكييف نظرا لحرارة الجو ، وفي أماكن قريبة من النفرة وبعيدة عن مخرات السيول ،. وشددت علي ان البعثة سوف تتواصل علي مدار الساعة مع كافة لجانها المنتشرة بين أماكن اقامة الحجاج طوال أيام المشاعر المقدسة وتم تكليف رؤساء بتلك اللجان باخطار البعثة اولا باول باية تطورات مع تكليفهم بالتدخل الفوري لحل اية مشاكل تواجه الحجاج



واكدت ان شركات السياحة اتمت الاستعداد لتصعيد الحجاج الذي يبدأ بعد قليل ويستمر حتى الساعات الأولي من صباح غد وهو يوم وقفة عرفات ، وقد تم تخصيص حوالي ٤٠٠ أتوبيس للحج الخمس نجوم والاقتصادي بجانب حوالي ١٢٠ أتوبيس مرافقة الحجاج البري ، وجميع السيارات موديلات حديثة ومزودة بادلاء لإرشاد السيارت الي افضل الطرق للتصعيد والتحرك بالمشاعر

واوضحت ان تلك السيارات تتنوع ما بين الأتوبيسات والميني باص وسيارات ليموزين ببعض برامج الحج الفاخر ، وأضاف أن البعثة تواصلت مع كافة شركات النقل التي تعاقدت معها الشركات لتوفير سيارات بمواصفات معينة لتصعيد الحجاج والتأكد من الالتزام بكل المواصفات التي تم الاتفاق عليها في السيارات .



ومن جانبه أكد ناصر تركى عضو اللجنة العليا وعضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية أن الحج السياحى هذا العام يختلف عن الأعوام السابقة، خاصة مع عودة الحج البرى مرة أخرى بعد فترة توقف. وزيادة الأعداد المخصصة للحج السياحي ، وأضاف أن اللجنة العليا تتابع على مدار الساعة حالة الحجاج المصريين ومدى رضائهم عن مستوى الحج السياحى سواء الاقتصادى أو فئة الـ٥ نجوم أو البرى ، مشيرا إلى أن البعثة سوف تتواصل مع لجان وزارة السياحة والآثار والمنتشرة فى المناطق المتواجد بها حجاج لشركات السياحة، حيث ستقوم اللجان بالمرور على أماكن إقامتهم للتأكد من تنفيذ البرامج المتفق عليها بدون أى تغيير ، كما تتواصل البعثة مع مندوبي تضامنات شركات السياحة المنفذة للحج للاطمئنان على سهولة عمليات التصعيد التي ستتم مباشرةً الي صعيد عرفات دون المبيت في مشعر منى ومن المقرر اكتمال وصول جميع حجاج السياحة إلى مخيماتهم منتصف الليلة

١٢ لجنة بين الحجاج

من ناحية اخري ، أكد محمود عبدالرازق رئيس اللجنة العامة لبعثة الحج السياحي انه تم تشكيل ١٢ لجنة منبثقة من بعثة الحج السياحى سيتم توزيعهم بين اماكن اقامة حجاج السياحة البالغ عددهم ١٦ ألف حاج وأضاف إنه تم تزويد تلك اللجان بمفتشين ذوي خبرة للتدخل لحل اية مشاكل بكافة مستويات الحج سواء ال ٥ نجوم او بالرحلات الاقتصادية والبري

وأوضح محمود عبدالرازق أنه تم تخصيص لجان للتائهين والمفقودات، وتعمل هذه اللجان على مدار ٢٤ ساعة، خاصة أثناء التصعيد والنفرة بين عرفات ومنى، لاسيما وأنه مع الانتهاء من التجهيزات الخاصة بالتصعيد وأداء المناسك تحت إشراف بعثة الحج، وأكد أن الضوابط المنظمة للحج هذا عام ألزمت الشركات بتوفير مشرفين على مجموعات الحجاج تعمل على رصد المشاكل والتواصل مع البعثة لايجاد حلول سريعة.

وأشار إلى وجود متابعة لحظية لجميع الحجاج أثناء تأدية الركن الأعظم فى الحج وهو الوقوف على عرفات، بداية من التصعيد حتى النفرة ، لتحقيق موسم متميز وناجح ويفتخر به جميع المصريين، خاصة وانه لم يتم رصد اى مشكلة كبيرة أو شكوى ضد أي شركة سياحية يصعب إيجاد حل لها، حتى الآن، مؤكدا أنه استقبل عدد من الرسائل لبعض الحجاج يشيدون بالشركات المنظمة للحج هذا العام والتى يصل عددها الى 1144 شركة.

وأكد على وجود تنسيق كبير وتواصل مستمر بين البعثات الثلاثة خاصة بعثة الداخلية، لاعتبار ان رئيس بعثة الداخلية هو رئيس البعثة المصرية، بالاضافة الى تواصل مستمر على مدار الساعة مع البعثة الطبية، لتوفير الخدمات الطبية التى وجه بها وزير السياحة والاثار.