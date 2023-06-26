كواليس احتفال أسرة مسلسل "سفاح الجيزة" لأحمد فهمي بآخر يوم تصوير.. صور

الإثنين 26/يونيو/2023 - 01:33 م

احتفلت أسرة مسلسل “سفاح الجيزة”، بانتهاء آخر أيام تصوير،‎ وينتمي المسلسل لفئة الجريمة والإثارة ومبني على أحداث حقيقية عن قصة سفاح الجيزة الذي شغلت قضيته الرأي العام في مصر، ويقدم المخرج هادي الباجوري تجربة جديدة ومختلفة عبر مسلسل " السفاح" الذي يتكون من ٨ حلقات ويقدم كاتبي القصة والسيناريو والحوار إنجي أبو السعود وعماد مطر، اللذان يقدمان أول تجربة لهما في مجال كتابة المسلسلات بنمط وفكر مختلف.

مسلسل "سفاح الجيزة "، بطولة الفنان أحمد فهمي، وباسم سمرة، ركين سعد، وصلاح عبدالله ، وميمي جمال، وداليا شوقي.

ويعد مغامرة جريئة في مجال الدراما ويقدم كافة المشاركين في المسلسل بشكل خارج عن المألوف، بداية من الفنان أحمد فهمي الذي يقدم دور درامي وشخصية معقدة مختلفة عن الأدوار الكوميدية التي اشتهر بها، وحقق بها نجاحات كبيرة. مضيفاً أن: شركة "ذا بلانت استوديو" تتخذ نهج مختلف في نوعية الأعمال المنتجة من حيث الرواية وطريقة التنفيذ وفريق العمل وتبحث عن مواهب جديدة وأفكار مختلفة وهذا ما نسعى لتقديمه في مسلسل "سفاح الجيزة" مع مخرج كبير مثل هادي الباجوري وفنان مختلف مثل أحمد فهمي، إلى جانب فريق كبير من المبدعين وصناع الدراما المشاركين بالمسلسل.



وأكد الفنان أحمد فهمي أن مسلسل " سفاح الجيزة": "تجربة فريدة ومختلفة لي وأقدم دور غير معتاد على تقديمه، واعتبره تحدي حقيقي في مسيرتي الفنية، وأتمنى أن يلاقي المسلسل نجاح كبير".



‎وأضاف “فهمي”: "لقد عملنا على كتابة قصة المسلسل ما يقرب من سنة ونصف لأن القصة مبنية على أحداث حقيقية لحادثة "سفاح الجيزة"، والشركة المنتجة والتي يقودها المنتج طارق نصر قدمت إمكانيات كبيرة ودعم كبير لتقديم المسلسل في أفضل صورة، واستقدام أفضل المواهب الفنية وعلى رأسها المخرج هادي الباجوري الذي يقدم رؤية مختلفة له في المسلسل وكذلك؛ فريق كتابة السيناريو الذي يضم مواهب شابة وهما إنجي أبو السعود وعماد مطر والذي يمثل كتابة المسلسل لهم تحدي كبير خاصة أن المسلسل مكتوب بشكل مدروس وسريع ومختلف تماماً عن طريقة المسلسلات المعتادة، وكذلك سعيد بمشاركة الفنان باسم سمرة الذي يقدم دور قوي ومميز بالمسلسل".