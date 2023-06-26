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الإثنين 26 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

برعاية وزيري التعليم العالي والرياضة.. فريق الجامعة الأمريكية لكرة السلة يحصد البطولة الإفريقية الخامسة 3X3

وزيري التعليم العالي
وزيري التعليم العالي والشباب والرياضة
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فاز فريق الجامعة الأمريكية لكرة السلة (طالبات) بالمركز الأول وكأس البطولة الإفريقية للجامعات الخامسة لكرة السلة ٣X٣ بجامعة چوهانسبرج بدولة جنوب إفريقيا، المقامة خلال الفترة (23-25) يونيو الجاري؛ ليتأهل للمشاركة في كأس العالم للجامعات الذي سيقام بالصين 2024، كما فاز فريق الرجال بالمركز الثالث والميدالية البرونزية للبطولة، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رئيس الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية.

وجدير بالذكر أن هذه البطولة التي تقام كل سنتين، تعد بمثابة منصة لعرض المواهب المتميزة لطلاب الجامعات الأفارقة في كرة السلة؛ ويضمن الفريق الفائز بها مكانًا للمشاركة في كأس العالم لكرة السلة FISU 3×3، وأقيمت البطولة بمشاركة ١٤ جامعة إفريقية من جميع أنحاء إفريقيا كالتالي: 
(جامعة الولايات المتحدة الدولية - دولة كينيا)
(جامعة مولونغوشي - دولة زامبيا)
(جامعة إيبادان - دولة نيجيريا)
(جامعة ماكيريري - دولة أوغندا)
(جامعة نديجي - دولة أوغندا)
(الجامعة الأمريكية - جمهورية مصر العربية) 
( جامعة بوتسوانا - دولة بوتسوانا)
(جامعة كوتيبي للتعليم - دولة أثيوبيا)
(جامعة موريشيوس - دولة موريشيوس)
(جامعة غانا - دولة غانا)
(جامعة كيب كوست - دولة غانا)
(جامعة كوبربيلت - دولة زامبيا)
(جامعة جوهانسبرغ - دولة جنوب إفريقيا)
(جامعة نورث ويست - دولة جنوب إفريقيا)

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أشرف صبح الاتحاد الرياضى المصرى الإتحاد الرياضي المصري للجامعات البطولة الإفريقية التعليم العالي والبحث العلمي