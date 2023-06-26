محافظ الإسكندرية: رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع العقار المنهار

شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على تكثيف تواجد فرق الدفاع المدني والإسعاف ووحدة التدخل السريع وإدارة الأزمات والكوارث وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، بموقع العقار المنهار بشارع خليل حمادة بحي المنتزه أول.

وأكد الشريف، خلال تصريح صحفي له، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة بالمحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعي مع تواجد جميع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار.

كما وجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بقطع جميع المرافق عن العقار المنهار بشارع خليل حمادة بحي المنتزه أول والمكون من 14 طابقا.

وأكد محافظ الإسكندرية، أن العقار المنهار بشارع خليل حمادة بحي المنتزه أول والمكون من 14 طابقا، صادر للطابق الأخير به قرار إزالة.

وقال الشريف، خلال تصريح صحفي له اليوم، إن العقار يستخدم كشقق ايجار خلال موسم الصيف.

وأشار محافظ الإسكندرية،إلى إن العقار المنهار بشارع خليل حمادة بحي المنتزه أول والمكون من 14 طابقا حدث به انشطار نصفي رأسي.

وأضاف محافظ الإسكندرية، خلال تصريح صحفي له، أنه جاري التأكد من وجود أي سكان أسفل الانقاض.

وكان قد انتقل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إلى موقع إنهيار الجزء الأمامي من العقار رقم 5 بشارع خليل حمادة بحي المنتزة أول والمكون من 14طابقا.