ضبط مخبزين لتجميعهما 706 بطاقات تموينية بالدقهلية.. صور

قاد على حسن وكيل مديرية التموين بالدقهلية فجر اليوم الاثنين حملة تموينية يرافقه مفتشى الإدارات الفرعية بناحية مركزى السنبلاوين و تمى الامديد على المخابز .

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين وتعليمات السيد دايرة المشرف العام على مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية باستمرار الحملات الرقابية على المخابز للتأكد من إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان القانونية وضمان وصولة الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات والقوانين التموينية المحددة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأسفرت عن ضبط مخبزين لقيامهما بتجميع إجمالى ٧٠٦ بطاقات تموينية ذكية وتم التحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

كما تم ضبط مخبزين لانتاجهما خبز غير مطابق للمواصفات القانونية.

وفى سياق متصل تم ضبط مخبز لإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار ١٤ جراما وضبط مخبز لتوقفه عن الإنتاج بدون إذن رسمى وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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