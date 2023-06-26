طالب أجنبى يمزق جسد مدرس بسلاح أبيض بسبب خلافات مالية بمدينة نصر

أقدم طالب أجنبى على طعن مدرس بسلاح أبيض بسبب خلافات مالية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وتم ضبط المتهم.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوقوع مشاجرة ومصاب بدائرة القسم، و بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين (طـرف أول: طالب "يحمل جنسية إحدى الدول" مقيم بدائرة القسم "مصاب بجروح متفرقة بالجسم") (طرف ثان: مدرس "يحمل جنسية إحدى الدول" – مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة) وبحوزته سلاح أبيض "سكين" بسبب خلافات مالية بينهما تعدى خلالها الطرف الثانى على الطرف الأول بالضرب بإستخدام السلاح المضبوط بحوزته محدثاً إصابة الأول المنوه عنها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الثانى وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.