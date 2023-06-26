محافظ قنا يستقبل وفد إيبارشية الأقباط الكاثوليك بالأقصر للتهنئة بعيد الأضحى

استقبل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بمكتبه صباح اليوم الاثنين، الأنبا عمانوئيل مطران إيبارشية الأقباط الكاثوليك بالأقصر، والسير كاترينا ثروت مديرة مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات بقنا ، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

حيث أكد الأنبا عمانوئيل، حرصه على مشاركة المسلمين الاحتفال بأعيادهم، كما يحرصون على مشاركتنا الاحتفال بأعيادنا، وهو ما يتميز به الشعب المصرى من القِدم ، مقدما التهنئة لمحافظ قنا بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ، داعيا الله ان يعيد هذه المناسبة وهذه الأيام المباركة على جموع الشعب المصر بالأمن والسلامة والرخاء .

ومن جانبه أعرب محافظ قنا عن سعادته بهذه التهنئة، مؤكدا أن تماسك الشعب المصرى ووحدته هي الدعامة الرئيسية للاستقرار والتنمية، مشيرًا إلى توصية رئيس الجمهورية الدائمة للشعب المصرى بمختلف المحافل بالعمل على قلب رجل واحد لتحقيق الأهداف وأن مصر قادرة بقيادتها وحكمة رجال الدين ووحدة الشعب على تخطي كل التحديات، لافتا إلى أن تبادل التهاني والزيارات بين عنصري الأمة فى المناسبات المختلفة، يؤكد أن المصريين على أرض الوطن تجمعهم روح المودة والمحبة والرحمة والسلام ، داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام الطيبة المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات.