اليوم.. الزمالك يختتم استعداداته للقاء المحلة بالدوري

يختتم فريق الكرة الأول بالزمالك، اليوم الإثنين تدريباته على ملعب النادي الأبيض في ميت عقبة؛ وذلك استعدادًا للقاء غزل المحلة.

ومن المقرر أن يدخل الفريق الأبيض في معسكر مغلق عقب المران الختامي، وذلك بقائمة اللاعبين التى ستخوض المباراة .

ويستعد الزمالك للقاء غزل المحلة المقرر له غدا الثلاثاء في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويدخل الزمالك لقاء غزل المحلة، في المركز الرابع لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز وذلك برصيد 53 نقطة من خوض 30 مباراة، حيث فاز الفريق في 15 مباراة، وتعادل في 8 مباريات، وخسر في 7 مباريات.

وكان الزمالك قد توج بدرع الدوري في الموسمين الماضيين، وذلك مع المدربين الفرنسي كارتيرون والبرتغالي فيريرا.