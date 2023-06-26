تجديد حبس مسجل بتهمة حيازة مخدر الأيس والاتجار به في الجيزة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، بتجديد حبس مسجل خطر، 15 يوما على ذمة التحقيقات بعد توجيه له تهمة حيازة كمية من مخدر الأيس والترويج له وتصنيعه، كما طالبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول نشاط المتهم، بعدما تبين أنه يعمل مع 8 آخرين تم ضبطهم والتحقيق معهم.

الواقعة بدأت بورود معلومات وتحريات لقطاع الأمن العام تؤكد قيام مسجل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية، بالاتجار فى المواد المخدرة متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعلي الفور تم التنسيق مع مديرية أمن الجيزة، التأكد من صحة المعلومات عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال قيادته سيارة "مستأجرة" وبحوزته كمية لمخدر الآيس وزنت 1,200 كيلو جرام –مبلغ مالى – سلاح أبيض "مطواة" - هاتف محمول - ميزان حساس، وبمناقشته عن مصدر المواد المخدرة المضبوطة بحوزته قرر بشرائها من بعض الأشخاص مقيمين بفيلا "مستأجرة" كائنة بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر.

وباستهدافها أمكن ضبط 8 أشخاص "لـ6 منهم معلومات جنائية" وبحوزتهم، 95 كيلو لمخدر الآيس داخل أكياس بلاستيكية "معد للبيع" – زجاجة لمخدر الآيس سائلة خام وزنت 5 كيلو جرام – أقراص مطحونة وزنت 5 كيلوجرامات - كمية كبيرة من مواد وأدوات تصنيع المواد المخدرة – 2 ميزان حساس – مبالغ مالية "عملات أجنبية" – 2 سيارة "ملاكى"، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى تصنيع المواد المخدرة الآيس متخذين من الفيلا المشار إليها مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر.