اليونسيف: نزوح 1753 أسرة جراء الفيضانات باليمن

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، نزوح 1753 أسرة جراء الفيضانات التي شهدتها اليمن منذ مطلع العام الجاري 2023.

وقالت المنظمة في بيان لها: "إن اليمن شهدت منذ مطلع العام الجديد أمطارا غزيرة وفيضانات شديدة تسببت في نزوح 1753 أسرة وأشار البيان إلى سرعة.استجابة اليونيسف بتقديم المساعدات المنقذة للحياة للأفراد الأكثر ضعفا".

وأفاد البيان أنه تم نشر فرق الطوارئ لتقييم الأضرار في 50 مديرية و12 محافظة متضررة، بما في ذلك تقديم الدعم الضروري للأسر المتضررة من الفيضانات".

وأردف البيان أجبر النزاع والفيضانات والأمطار الغزيرة العديد من اليمنيين على ترك منازلهم، ما أدى إلى إثقال كاهل مخيمات النزوح والمأوى".

وإدراكا لحاجتهم الملحة، ساعدت يونيسف 4989 أسرة نازحة حديثا يشكل عدد أفرادها 34923 شخصا، حسب البيان.

ولفت البيان إلى تزويد هؤلاء المتضررين بمواد النظافة الأساسية من صابون ومناشف وأواني حفظ الماء بما يخفف عنهم من المصاعب التي تسببها مثل هذه الأحداث الكارثية".

وذكر البيان أن آلية الاستجابة السريعة تواصل لعب دور حاسم في تلبية الاحتياجات العاجلة للأسر الضعيفة، وضمان رفاهية وكرامة تلك الأسر في مواجهة الظروف القاهرة".

يشار إلى أنه منذ مارس الماضي، بدأ موسم الفيضانات في اليمن، ما أدى إلى وفاة عشرات الأشخاص، وتضرر العديد من المواطنين، خصوصا فئة النازحين.