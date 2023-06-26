الجيش البوركيني يقضي على ستين مسلحًا

قضى الجيش البوركيني على ستين مسلحًا في عمليات لمكافحة الإرهاب نفذت في عدد من مناطق البلاد.

وقال الجيش البوركيني يوم الأحد: إن أجهزة المخابرات في بوركينا فاسو تلقت معلومات عن عبور أعداد كبيرة من الإرهابيين للحدود مع النيجر "لتنفذ القوات الجوية ضربات حاسمة على الأعداء؛ مما سمح بالقضاء عليهم ".

وأضاف المصدر أنه في يوم الأحد، نفسه شنَّت القوات البوركينية هجومًا استمر عدة ساعات على قاعدة إرهابية في منطقة كومين يانجا في منطقة الوسط الشرقي.

ويخوض الجيش البوركيني عمليات عسكرية ضد مجموعات مسلحة ارتكبت العديد من الجرائم ضد المدنيين والعسكريين.