مياه القناة: إعادة ضخ المياه من القنطرة غرب لبورسعيد

أعلن اللواء عبدالحميد عصمت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، انتهاء أعمال اصلاح تسريب خط طرد المياه العكرة الناقل للمياه لمحطة الرسوة، حيث تم الانتهاء من الإصلاح وإعادة ضخ المياه لمحافظة بورسعيد، مشيرا إلى جهود العاملين التى استمرت على مدار الساعة لإنهاء الإصلاح فى أسرع وقت.

جاء ذلك أثناء الزيارة التفقدية التى أجراها اليوم الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والمهندس سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور صلاح بيومي نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد عصمت أنه تم إعادة ضخ المياه الي المناطق المأثرة بمحافظة بور سعيد وسوف تصل المياه اتباعا الي المواطنين مع انتظام عملية الضخ بالشبكات.

وأضاف اللواء عبدالحميد عصمت رئيس شركة محافظات القناة، أن الفرق الفنية والهندسية بالشركة تضافرت جهودها بالتعاون مع الجهات المعنية في أعمال إعادة ضخ مياه الشرب لمحافظة بورسعيد.

ووجه المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، شركة مياه الشرب بمحافظات القناة بالمتابعة الميدانية للتأكد من وصول المياه للمواطنين.