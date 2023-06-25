الاهلي يتخطى منتخب السويس بهدف حسين الشحات

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى دور الستة عشر من بطولة كأس مصر بعد الفوز على منتخب السويس بهدف دون رد في المباراة التي اقيمت بينهما على استاد القاهرة في دور الـ٣٢ لبطولة كأس مصر.

وبدأ الأهلي المباراة بالتشكيل التالي :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي ومروان عطية وحسين الشحات وأليو ديانج وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمود كهربا.

وجلس على دكة البدلاء كل من:

علي لطفي وأحمد عبد القادر ومحمد شريف ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد قندوسي ورأفت خليل ومحمد فخري وكريم الدبيس.

وحاول الاهلي تسجيل هدف مبكر ولكن لاعبو تباروا في اهدار الفرص، وسط بسالة من مدافعي منتخب السويس حتى انتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني حصل الاهلي على ركلة جزاء في الدقيقة ٥٥ ولكن رامي ربيعة اهدرها بغرابة شديدة، وفي الدقيقة السابعة والثمانين سجل حسين الشحات هدف فوز المارد الاحمر وعبوره للدور التالي.