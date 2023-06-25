بالأسماء.. ارتفاع عدد مصابي حريق منزل بالأقصر إلى 11 شخصًا

ارتفع عدد مصابي الحريق الذي اندلع اليوم الأحد، إثر انفجار أنبوبة بوتاجاز في مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، إلى 11 شخص أصيبوا بحروق متفرقة، أثناء محاولتهم السيطرة على حريق نشب بمنزل مواطن، بقرية ترعة ناصر التابعة لمدينة إسنا جنوب الأقصر، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكانت غرفة عمليات مجلس مدينة إسنا، قد تلقت إخطاراً يفيد نشوب حريق هائل بمنزل مواطن يدعى "محمد عبدالصبور عبدالدايم" بقرية ترعه ناصر التابع مجلس قروي كومير مما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين.

وعلى الفور انتقلت 4 سيارات إسعاف و3 سيارات مطافئ، إلى موقع البلاغ للسيطرة على الحريق، الذي اندلع أثناء تغيير أنبوبة البوتاجاز داخل المنزل، حيث التهمت النيران حجرة نوم بالمنزل والمطبخ بالكامل.

وأسفر الحريق عن إصابة 11 شخص، هم كلا من "عمر صلاح أبو الوفا" 12 سنة، "زينة عبدالرازق متولي" 45 سنة، "لقمان صلاح أبو الوفا" 17 سنة، "صلاح أبو الوفا أبودوح" 50 سنة، "محمود عبدالفتاح فهمي" 33 سنة، حجاج عبدالمنعم الضوي حسين" 37 سنة، "أحمد عبدالعليم مصطفى" 26 سنة، "محمد ناصر عبدالسلام محمود" 17 سنة، تم نقلهم إلى المستشفى عن طريق سيارات الإسعاف.

كما نقل الأهالي 3 مصابين آخرين، عن طريق سيارة أجرة، وهم "وليد عبدالرحيم عبد الحارث" 35 سنة، و"سماح بدران خليل محمود" 37 سنة، و"عبدالرحيم خميس مصطفى" 28 سنة.

وتنوعت الإصابات ما بين حروق من الدرجة الأولى والثانية، في الوجه والصدر والبطن والذراع الأيمن والأيسر، وتم نقل المصابين إلى مستشفي طيبة التخصصي ومستشفي العديسات التخصصي التابعين للهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، لتلقي العلاج اللازم.