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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أستاذ زراعة: الحوار الوطني اتفق على توطين المحاصيل الاستراتيجية

الدكتور أحمد أبو
الدكتور أحمد أبو اليزيد أستاذ الزراعة بجامعة عين شمس
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قال الدكتور أحمد أبو اليزيد أستاذ الزراعة بجامعة عين شمس، إن أهمية التعاونيات الزراعية راجع لوجود مزارعين كل منهم يملك نحو فدان أو فدان ونصف، ويزرع المحصول الذي يريده، ولكن التعاونيات توحد زراعة مساحات واسعة.


وأضاف خلال استضافته مع برنامج "الحوار الوطني" مع الإعلامية خلود زهران على شاشة "إكسترا نيوز"، أن التحديات التي تواجه التعاونيات هي التمويل، والعمل التشاركي، وعلى الجهات والأفراد ذوي المصلحة التشارك لتحقيق مصالحهم.


ولفت إلى أن الحوار الوطني اتفق على وجود توطين للمحاصيل الاستراتيجية وترغيب المزارع فيها، وتفعيل قانون الزراعة التعاقدية الذي أصدره رئيس الجمهورية عام 2015، الذي يلغي الوسطاء بين المزارع ومابين الجهة المستفيدة.

وذكر أن الزراعة مهنة أساسية والمزارع المصري لا ينصرف عن أرضه حتى لو مستأجر، ولرفع الأعباء من كاهل المزارع يجب توفير التسويق له، وتحديد أسعار عالمية للمحصول.

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