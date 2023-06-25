أستاذ زراعة: افتتاح مشاريع الأسمدة جنب مصر تحديات نقص المنتج عالميًا

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد أستاذ الزراعة بجامعة عين شمس، إن هناك تحديات كبيرة مرتبطة بتوابع أزمة كورونا التى أثرت فى سلاسل إمداد الغذاء أعقبها جموح فى أسعار الطاقة، والتى لها علاقة بالطاقة والأمن الغذائى، موضحا أنه عندما تزيد أسعار الطاقة يزيد معها أسعار الأسمدة.



وأضاف أحمد أبو اليزيد خلال لقاءه ببرنامج "الحوار الوطنى" على قناة إكسترا نيوز، أن خلال الـ 6 سنوات الماضية تم إعادة هيكلة شركة "كيما" التى افتتحها الرئيس السيسى فى أسوان، والتى أصبحت تنتج كميات كبيرة من الأسمدة، ومشروع إنتاج مجمع أسمدة فى الأدبية بالسويس لإنتاج الأسمدة الأزوتية والفوسفاتية، ومجمع أسمدة كوم أوشيم.



وأكد أحمد أبو اليزيد، أن وجود قاعدة عريضة لصناعة الأسمدة فى مصر أعطتنى أرياحية أن هناك غذاء سيأتى للنبات، وبالتالى الإنتاج المحلى المصرى الزراعى لا يتأثر، موضحا أن هناك دول كبيرة تعانى من زيادة أسعار الأسمدة ونقص فى كميتها بسبب التحديات ذات الصلة بالطاقة، لافتا إلى أن مصر تبنت أن يكون من كل سلعة استراتيجية احتياطى استراتيجى يكفى احتياجات المواطن.

