يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين 26 يونيو 2023 حيث يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على كل الأنحاء.

ويتوقع الخبراء أن يشهد الطقس شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ومن المتوقع أن يشهد الطقس أيضا نشاط للريح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة، محذرة من التعرض المباشر لأشعة الشمس إذ يزيد ذلك من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

وأكّدت الأرصاد أن ارتفاع نسب الرطوبة نهارا يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2:3 درجة مئوية.