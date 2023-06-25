استعدادا لعيد الأضحى.. "الزراعة" تواصل ضخ السلع الغذائية بمنافذها بأسعار مخفضة

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، استمرار ضخ المزيد من السلع والمنتجات الغذائية، من انتاج الجهات التابعة للوزارة ومراكزها البحثية، بكافة منافذها الثابتة والمتنقلة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ومبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي “معا لمحاربة الغلاء”، ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

ووجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة زيادة عدد المنافذ الثابتة البالغ عددها 245 منفذا و 32 متحركا بالإضافة إلى المعارض الكبرى، لتوفير السلع الأساسية واللحوم للمواطنين بأسعار مخفضة خلال عيد الاضحى المبارك من خلال منافذ الوزارة التابعة لقطاع الانتاح، والزراعات المحمية، كذلك المنافذ الثابتة في مديريات الزراعة والإصلاح الزراعى والطب البيطرى بالمحافظات وأيضا المحطات البحثية وقطاع الثروة الحيوانية ومشروع "سيل" وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية.

وصرح سعيد صالح مستشار وزير الزراعة مسئول ملف المنافذ أن الوزير شدد على ضرورة استمرار الضخ اليومي للسلع والمنتجات الغذائية، ضمن مبادرة “من خير مزارعنا لأهالينا”، باسعار مخفضة تنافسية، لمحارب الغلاء وتحقيق توازن في الاسعار بالاسواق، ‏وبجودة عالية، سواء من منتحات الالبان واللحوم والدواجن، والبقوليات والخضر والفاكهة والأسماك، ومنتجات التصنيع الغذائي، وبيض المائدة، كما شدد وزير الزراعة على تشديد الرقابة عليها والمعاملة الطيبة للمواطنين.

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وأضاف "صالح" أن أسعار السلع الأساسية بمنافذ الوزارة كالتالي: اللحوم البلدي 225 جنيه اللحوم الضاني 250 جنيه والبطاطس شيكارة 5 كيلو بـ 15 جنيه والكيلو بـ 3 جنيهات،

كيلو الأرز بـ25 جنيه، كرتونة البيض بـ113 جنيه.

وأشار إلى أن المنافذ المتحركة مستمرة في التواجد بالشوارع الرئيسية ذات الكثافة السكانية المرتفعة وأمام المنشأت الحكومية والميادين العامة.

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