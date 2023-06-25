غرفة عمليات مركزية بالعريش استعدادًا لعيد الأضحى

أعلنت محافظة شمال سيناء اليوم الأحد عن تشكيل غرفة عمليات مركزية في ديوان عام المحافظة بالعريش استعدادًا لعيد الأضحى المبارك وذلك بناء على توجيهات اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

أكد العميد أسامة الغندور،سكرتير عام المحافظة أن غرفة العمليات برئاسته وعضوية كل من مديريات الأمن والشؤون الصحية والتموين وقطاع توزيع الكهرباء وقطاع مياه الشرب ومرفق الإسعاف ومنطقة التليفونات والإدارة العامة للأزمات بالمحافظة.

أشار الغندور إلى قيام الغرفة بمتابعة ورصد الأحداث بنطاق المحافظة وتلقي التقارير والبلاغات، وربطها بغرفتي عمليات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

لفت إلى تشكيل مجالس المدن ومديريات الخدمات غرف عمليات فرعية برئاسة رئيس الجهة لمتابعة الأحداث وإخطار غرفة العمليات المركزية بالأحداث أولا بأول.