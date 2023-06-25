انطلاق حملة 100 يوم صحة بمراكز ومدن الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المبادرات التوعوية والصحية التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتطلقها وزارة الصحة، تستهدف الوصول إلى مجتمع معافى وخالِ من الأمراض، مؤكدًا على جاهزية المحافظة بمراكزها ومدنها ووحداتها المحلية لإطلاق حملة 100 يوم صحة مع توفير كافة أوجه الدعم المادي واللوجيستي لتنفيذ وتحقيق المستهدف من الحملة.

وأناب محافظ الشرقية الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ للمشاركة في تدشين فاعليات المبادرة الرئاسية (١٠٠ يوم صحة) لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين بجانب التثقيف الصحي وخدمات تنظيم الأسرة وذلك من أمام قصر ثقافة الزقازيق في حضور الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة والدكتور خالد فوزي وكيل المديرية والدكتوره عايده عطية مديرة إداره تنظيم الأسرة بمديرية الشؤون الصحية.

وأوضح الدكتور هشام مسعود وكيل الوزارة، أن المبادرة الرئاسية لحملة ١٠٠ يوم صحة والتي تستمر حتي أول أكتوبر ٢٠٢٣ تقدم الخدمة الصحية والعلاجية بالمجان بجانب تقديم خدمات تنظيم الاسرة لجميع المواطنين من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة والقوافل الطبية، حيث تم تدريب الفرق الطبية علي أعمال المبادرة والتي تشمل تقديم حملات التوعية والتثقيف الصحي، وكافة الخدمات الصحية وأعمال مراقبة الأغذية وصحة البيئة وإجراء المسح الميداني لرفع نسب التغطية للتطعيمات الروتينية بالمنازل وتطعيم الأطفال المختلفين منهم من عمر يوم وحتي ٥ سنوات مع التأكيد على ضمان جودة الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين بجميع المنشآت الصحية بنطاق المحافظة.

وأضاف “مسعود” أن مبادرة ١٠٠ يوم صحة تهدف إلى توعية المواطنين بالخدمات المقدمة من وزاره الصحة والسكان وتبرز الجهود المبذولة بين جميع الجهات المعنية، لتحسين جودة الخدمات للمنتفعين سواء من المصريين أو غير المصريين المقيمين على الأراضي المصرية لافتا الي أن وزارة الصحة والسكان، خصصت الخط الساخن رقم ١٥٣٣٥، للرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة ١٠٠ يوم صحة، حرصًا منها على إمداد المواطنين بالمعلومات اللازمة وحفاظًا على صحتهم وسلامتهم.