محافظ الإسكندرية يوجه بتكثيف حملات النظافة ورفع درجة الاستعداد القصوي

وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تكليف لجميع الأجهزة التنفيذية وشركة نهضة مصر وإدارة الرقابة والرصد البيئي برفع درجة الاستعداد والطوارئ استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك وتكثيف أعمال النظافة خلال أيام التشريق لرفع كافة مخلفات الذبح وتطهير الشوارع على مدار الساعة.

وتابعت المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد مع رؤساء الأحياء وبالتنسيق مع شركة نهضة مصر أعمال رفع القمامة من الشوارع، وكذلك تطهير صناديق القمامة والسيارات الحاملة لها.

وقامت الشركة بتكثيف الأعمال بجميع شوارع المحافظة لرفع الكفاءة بها والعمل بكافة الميادين والمزارات استعدادًا لاستقبال أهالي الإسكندرية وزوارها فضلا عن زيادة عدد النقلات الخاصة برفع المخلفات من المحطات الوسيطة الي المدفن الصحي بمدينة الحمام.

كما كثفت الأحياء حملات النظافة والتطهير على مدار اليوم للحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة وحرصا علي الصحة العامة للمواطنين.