محافظ كفر الشيخ يتفقد التشطيبات النهائية لمستشفى بيلا الجديد

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، التشطيبات النهائية بمستشفى بيلا المركزى الجديد، بحضور جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، مشيراً إلي أنه تم تحديد الأسبوع الجاري لزيارة لجنة من وزارة الصحة لمعاينة المستشفى وتسليمه تسليمًا ابتدائيًا، للبدء في تركيب الأجهزة والفرش لتدخل الخدمة قريبًا وتشغيلها تشغيلًا تجريبيًا، ضمن المنظومة الصحية التي تشهد تطويراً كبيراً بمحافظة كفر الشيخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإنشاء 6 مستشفيات جديدة، وسيتم افتتاح 4 آخرين خلال الفترة المقبلة منهم مركز الأورام، وجاري تطوير مستشفى الصدر والحميات.



وتفقد محافظ كفر الشيخ، أقسام الإستقبال وغرف الانتظار والعيادات الخارجية، وكذلك التركيب لأجهزة الأشعة والجارى الانتهاء من تركيبها، كذلك تفقد أقسام الحضانات والعناية المركزة والعمليات، بالاضافة إلى بنك الدم، والتأكد من الانتهاء من توصيل شبكة الغازات الطبية وأنظمة التكييف وأنظمة إنذار الحريق والكهرباء والمياه والصرف الصحي وخطوط التليفون وخزان المياه وخطوط التليفون، وكذلك أعمال رفع كفاءة وتوسعة الطرق والشوارع المحيطة بالمستشفى.



واستمع محافظ كفر الشيخ، لشرح وافٍ حول خطة ومراحل العمل بالمستشفى، وأقسامها المختلفة، وشدد على ضرورة تسريع وتيرة العمل، والالتزام بالجداول الزمنية في تنفيذ الأعمال، حتى تدخل المستشفى حيز الخدمة قريباً، للمساهمة في تحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى بنطاق مركز بيلا.

وأضاف نور الدين أن المنظومة الصحية بالمحافظة تشهد تطويرا كبيراً نظرا لاهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمنظومة الطبية بكل المحافظات وخاصة بمحافظة كفر الشيخ، فقد شهدت المحافظة افتتاح مستشفيات جديدة " بلطيم النموجي، ومستشفى البرلس، ومستشفى سيدي غازي، ومستشفى قلين، ومبنى الدرجة بمستشفى كفر الشيخ العام، والتطوير ات التي شهدتها مستشفى فوه"، وجار إنشاء مستشفى مطوبس المركزي بتكلفة تعدت مليار و200 ألف جنيه، ومستشفى الرياض، وسيتم افتتاح 4 مستشفيات، مركز الأورام ومستشفى بيلا، ومستشفى الطوارئ ومستشفى الاورام بجامعة كفر الشيخ، إضافة لمد المستشفيات بأجهزة حديثة متعددة، وإضافة أقسام جديدة للغسيل الكلوي، وحضانات بعدد من المستشفيات، ومستشفى لعلاج الإدمان والصحة النفسية، وجاري تطوير مستشفى الصدر والحميات.

تضم مستشفى بيلا المركزي الجديد 5 طوابق، بمساحة إجمالية تصل إلى 5200 متر، ويعد أهم صرح طبي حديث يقام على أرض مركز بيلا، وتضم 28 عيادة خارجية و24 حضانة و11 سرير عناية مركزة و30 ماكينة غسيل كلوي و4 غرف عمليات، بالإضافة إلى أقسام للأشعة وصيدلية ومعامل تحاليل وبنك دم وخدمات أخرى متعددة.

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