الثانوية العامة 2023.. سقوط طالبة من مرتفع داخل مدرسة في بورسعيد خلال الامتحان

سقطت طالبة بالصف الثالث بمرحلة الثانوية العامة في محافظة بورسعيد، من مرتفع، اليوم الأحد، داخل مدرسة روفيدا الأنصاري الثانوية للبنات التي تؤدي بها الامتحانات.

واستقبل مستشفى الزهور المركزي، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل، الطالبة "ر.ع.ا" 16 عامًا، طالبه بمدرسة روفيدة الأنصاري الثانوية للبنات، مصابة بكسر فى الحوض ونزيف بالصدر والحالة العامة سيئة، بادعاء سقوطها داخل المدرسة التي تؤدي بها الامتحانات.

حُرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحري حول ملابسات الواقعة، وتقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصابة.