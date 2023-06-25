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الأحد 25 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أمريكا وبولندا تبحثان الوضع في روسيا.. وتؤكدان دعم أوكرانيا

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة وبولندا
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بحثت الولايات المتحدة وبولندا الوضع في روسيا؛ بعد أن أطلق رئيس مجموعة "فاجنر" العسكرية الخاصة يفجيني بريجوجين، ما أسماه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تمردًا مسلحًا. جاء ذلك حسب ما نشرته وزارة الخارجية الأمريكية – في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم - الأحد - خلال مكالمة هاتفية لوزير الخارجية أنتوني بلينكن، مع نظيره البولندي زبيجنيو راو.
ورحب وزير الخارجية الأمريكي بمساعدة بولندا المستمرة لأوكرانيا وشعبها، مشددا على أن الولايات المتحدة ستبقى في تنسيق وثيق مع الحلفاء والشركاء مع استمرار تطور الوضع.

بولندا روسيا الولايات المتحدة