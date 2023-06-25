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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تباين آراء طلاب الثانوية حول امتحاني الكيمياء والجغرافيا بالقليوبية

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة بالقليوبية
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تباينت ردود أفعال طلاب الثانوية العامة بالقليوبية، اليوم الأحد، حول مستوى امتحان الكيماء والجغرافيا، حيث أكد بعض الطلاب أن امتحان الجغرافيا سهل وفي مستوى الطالب المتوسط، فيما قال آخرون إن الامتحان طويل والوقت غير كاف، وأكد معظم الطلاب أن امتحان الكيمياء صعب وفي مستوى الطالب المتفوق.
وأوضح عدد من الطلاب، أن امتحان الجغرافيا كان به عدد من النقاط التي تحتاج إلى تفكير جيد، مشيرين إلى أنهم كانوا يتوقعون أن تأتي الامتحانات بشكل أسهل من ذلك، بينما أشاد بعض الطلاب بمستوى الامتحانات اليوم.

ومن ناحية أخرى أوضح طلاب الشعبة العلمية أن امتحان الكيمياء كان صعب بالمقارنة بامتحان العام الماضي، كما أكد الطلاب أن امتحان الكيمياء طويل وفيه أسئلة صعبة ليست فى مستوى الطالب المتوسط.

من جانبها قالت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم بالقليوبية إن نحو 48886 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة بعدد 112 لجنة في 12 إدارة تعليمية هذا العام بالقليوبية وتم تجهيز 24 استراحة بجميع الإدارات مع توفير كافة مستلزمات الإقامة الجيدة للملاحظين ورؤساء اللجان.

وأضافت، أنه جرى التشديد على مديري الإدارات التعليمية بتقديم الدعم اللازم لرؤساء اللجان قبل بدء الامتحانات لاسيما في تنفيذ عملية دخول الطلاب ومنع تزاحمهم وتواجد أولياء الأمور بمحيط اللجان، كما تم التشديد علي عدم دخول الأجهزة الإلكترونية من هواتف محمولة أو سماعات وساعات ذكية الي اللجان.

طلاب الثانوية العامة بالقليوبية

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الكيمياء والجغرافيا امتحانات الثانوية العام طلاب الشعبة العلمية طلاب الثانوية العامة