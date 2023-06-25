طرح السلع الغذائية واللحوم المخفضة في منافذ وزارة التموين قبل عيد الأضحى

تحدث محمد أبو مندور، رئيس القطاع التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، عن استعدادات الشركة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، قائلا إن الشركة تستعد بتوفير اللحوم بجميع أنواعها، موضحًا: "نستعد من خلال توفير اللحوم بأنواعها كافة، وهذا ما كرمنا الله فيه، وهناك زيادة وكثافة على الشراء من المجمعات الاستهلاكية في 313 فرعا في القاهرة والجيزة".

وأضاف "أبو مندور"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الاولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر: "تم توفير اللحوم السوداني والكبدة السوداني بسعر 195 جنيها للكيلو فيها، ولدينا أرصدة مطمئنة إلى ما بعد موسم العيد، وكل يوم عندنا 150 ذبيحة، وبدأنا منذ أسبوع في موسم بيع اللحوم".

وتابع، أن أن مصر استقبلت 25 ألف رأس ماشية من جيبوتي، وتم حجرها في الحجر الصحي، وهي رصيد الدولة من اللحوم لـ 6 أشهر ، ورصيد أمن للدولة ضد المخاطر، كي لا يشعر المواطن بأي نقص في الاحتياج، وثبات الأسعار لمدة أطول.

وأردف: "جرى طرح لحوم ضاني مبردة بـ250 جنيها للكيلو، وجرى طرح لحوم مجمدة برازيلي بكميات أكثر من 500 طن وبأجود نوع، وبسعر 160 جنيها للكيلو، كما أن كثافة الطلب على المجمعات الاستهلاكية سببها الثقة نتيجة للإشراف البيطري، والأصناف ذات الجودة العالية، كما يتم العرض بأقل سعر".

https://www.youtube.com/watch?v=dpuaZ8-1t14