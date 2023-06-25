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الأحد 25 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

عودة الهدوء إلى "رستوف" بعد مغادرة قوات فاجنر

قائد مجموعة فاجنر
قائد مجموعة فاجنر
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عاد الهدوء إلى محيط المنطقة العسكرية الجنوبية في روستوف بعد مغادرة قوات "فاجنر"، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وقال حاكم مدينة روستوف الروسية، إنَّ متمردي جماعة "فاجنر" العسكرية الخاصة غادروا المدينة الواقعة في جنوب البلاد، ويعودون إلى معسكراتهم الميدانية، بحسب وكالة "رويترز"، فيما أعلن الكرملين عن أن رئيس مجموعة فاجنر المتمردة، سيغادر إلى بيلاروسيا والدعوى الجنائية المرفوعة ضدّه سيتم إسقاطها.

وكان قائد مجموعة فاجنر "يفجيني بريجوجين"، أعلن عن انسحاب قواته من جبهات القتال في أوكرانيا، والزحف نحو موسكو، والسيطرة على مقر الجيش الروسي في مدينة روستوف دون إطلاق رصاصة واحدة.

الجيش الروسي رئيس مجموعة فاجنر قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين يلاروسيا