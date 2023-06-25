عودة الهدوء إلى "رستوف" بعد مغادرة قوات فاجنر

عاد الهدوء إلى محيط المنطقة العسكرية الجنوبية في روستوف بعد مغادرة قوات "فاجنر"، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وقال حاكم مدينة روستوف الروسية، إنَّ متمردي جماعة "فاجنر" العسكرية الخاصة غادروا المدينة الواقعة في جنوب البلاد، ويعودون إلى معسكراتهم الميدانية، بحسب وكالة "رويترز"، فيما أعلن الكرملين عن أن رئيس مجموعة فاجنر المتمردة، سيغادر إلى بيلاروسيا والدعوى الجنائية المرفوعة ضدّه سيتم إسقاطها.

وكان قائد مجموعة فاجنر "يفجيني بريجوجين"، أعلن عن انسحاب قواته من جبهات القتال في أوكرانيا، والزحف نحو موسكو، والسيطرة على مقر الجيش الروسي في مدينة روستوف دون إطلاق رصاصة واحدة.