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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

البنتاجون: وزير الدفاع الأمريكي بحث مع نظرائه في كندا ودول أوروبية مستجدات الأوضاع في روسيا

وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن
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 أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الأحد، أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، بحث مع نظرائه في كندا ودول أوروبية مستجدات الأوضاع في روسيا.

وذكر البنتاجون، في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، أن اوستن  بحث مع نظرائه الموقف في روسيا على خلفية حركة التمرد القصيرة التي قادها رئيس مجموعة "فاجنر".
وقد أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أمس - السبت - أن رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي، الجنرال مارك ميلي، ألغى زيارة إلى منطقة الشرق الأوسط، على خلفية الأحداث في روسيا.
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن الكولونيل ديفيد باتلر المتحدث باسم رئيس الأركان، قوله "إن ميلي كان من المقرر أن يغادر واشنطن /السبت/ لزيارة إسرائيل والأردن".

البنتاجون كندا دول أوروبية