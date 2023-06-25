القوات الجوية الأوكرانية تشن 18 غارة على مواقع تمركز روسية

الأحد 25/يونيو/2023 - 09:54 ص

ذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الأحد، أن القوات الجوية شنت 18 غارة على مجموعات للقوى العاملة الروسية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن الهيئة "إنه في المقابل شن الجيش الروسي خلال اليوم الماضي، هجوما صاروخيا على أراضي أوكرانيا باستخدام 40 صاروخ كروز من طراز Kh-101 / Kh-555، و9 صواريخ من طراز KH-22، وصاروخين من طراز كاليبر البحري، وصاروخين مضادين للطائرات من طراز S-300، وصواريخ موجهة و3 طائرات مسيرة".

وأوضح بيان الهيئة أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 40 صاروخ كروز من طراز Kh-101 / Kh-555 وصاروخ كاليبر كروز و3 طائرات مسيرة هجومية من طراز شاهد، بينما أطلق الروس صواريخ Kh-22 على مدينتي دنيبرو وكريفي ريه.

ولسوء الحظ، سقط قتلى وجرحى من المدنيين من بينهم أطفال نتيجة الهجوم الروسي، فيما دمرت أو تضررت عشرات المباني السكنية الخاصة ومباني المزارع المدنية وأكثر من 50 سيارة خاصة.

وتحذر الهيئة من أن احتمال وقوع مزيد من الهجمات الصاروخية والضربات الجوية عبر كامل أراضي أوكرانيا لا يزال مرتفعًا.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 224 ألفا و630 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرينفورم)، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 4 آلاف و30 دبابة و7 آلاف و806 من المركبات المدرعة و4 آلاف و34 من النظم المدفعية و624 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و385 من أنظمة الدفاع الجوي و314 طائرة مقاتلة و308 مروحيات و18 سفينة حربية، فضلا عن 6 آلاف و735 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 552 من المعدات الخاصة و3 آلاف و472 طائرة مسيرة وإسقاط 1259 من صواريخ كروز".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.