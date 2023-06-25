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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الجيش الأوكراني يعلن تدمير شاحنة وقود روسية في اتجاه لوهانسك

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني
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أكد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في لوهانسك أرتيم ليسهور، اليوم الأحد، أن الجيش الأوكراني نجح في تدمير شاحنة خدمة وقود روسية في اتجاه لوهانسك.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن ليسهور قوله إن "لواء المدفعية   المنفصل 45 عمل بدقة مع وحدة الاستطلاع الجوي التابعة للواء الآلي المنفصل 63 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ونجحا في تدمير الشاحنة".
ووفقًا لنائب وزير الدفاع الأوكراني حنا ماليار، فإن قوات الدفاع الأوكرانية تسيطر على الوضع في الجبهة الشرقية وتمنع العدو من التقدم في اتجاهي لوهانسك ودونيتسك.
كما أعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف اليوم الأحد، أن الجيش الأوكراني دمر ثلاث دبابات للقوات الروسية في منطقة قرية كورديوميفكا، التي لا تبعد كثيرا عن باخموت.
ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن ريزنيكوف قوله:"لا نبتعد عن طريقنا، في يوم واحد فقط، دمرت قواتنا ثلاث دبابات روسية في قسم واحد من الجبهة في منطقة كورديوميفكا".

لوهانسك الجيش الأوكراني