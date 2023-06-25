الجيش الروسي: مقتل 50 جنديا أوكرانيا على محوري دونيتسك وزابوروجيا

الأحد 25/يونيو/2023 - 09:09 ص

أعلن الجيش الروسي اليوم/الأحد/ مقتل 50 جنديا أوكرانيا خلال التصدي لهجمات لقوات كييف على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيا.

ونقلت قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية عن أوليج تشيخوف المتحدث باسم قوات "فوستوك" التابعة للجيش الروسي إن قواتنا تمكنت من صد هجمات للقوات الأوكرانية بالقرب من منطقتي "ماكاروفكا" و"روفنوبل" في زابوروجيا وتم تدمير دبابات ومدرعات ومقتل عدد من هذه القوات.

وأشار إلى أن مدفعية الجيش الروسي دمرت في محور جنوب دونيتسك عربات مدرعة وشاحنة "بيك آب" وقوة بشرية معادية في منطقة نوفودونيتسك، كما دمر سلاح الجو عربات مدرعة وتجمعات لقوات كييف في منطقة نسكوتشني.