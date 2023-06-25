أسعار الذهب اليوم الأحد 25 يونيو 2023

استقرت اسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، 25 يونيو 2023، وذلك بعد أن زاد أمس السبت على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الأعلى فئة بين الأعيرة الذهبية نحو 2537 جنيها للبيع و 2560 جنيها للشراء.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارًا بين الأعيرة نحو 2220 جنيها للبيع و 2240 جنيها للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18- الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 1903 جنيهات للبيع و 1920 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1480 جنيها للبيع و 1493 جنيها للشراء.

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 17.76 ألف جنيه للبيع و 17.92 ألف جنيه للشراء.

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 78.905 ألف جنيه للبيع و 79.62 ألف جنيه للشراء.

وسجل سعر كيلو الذهب نحو 2.54 مليون جنيه للبيع و 2.56 مليون جنيه للشراء.