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الأحد 25 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الأحد 25 يونيو 2023

الذهب
الذهب
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استقرت اسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، 25 يونيو 2023، وذلك بعد أن زاد أمس السبت على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الأعلى فئة بين الأعيرة الذهبية نحو 2537 جنيها للبيع و 2560 جنيها للشراء.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارًا بين الأعيرة نحو 2220 جنيها للبيع و 2240 جنيها للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18- الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 1903 جنيهات للبيع و 1920 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1480 جنيها للبيع و 1493 جنيها للشراء.

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 17.76 ألف جنيه للبيع و 17.92 ألف جنيه للشراء.

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 78.905 ألف جنيه للبيع و 79.62 ألف جنيه للشراء.

وسجل سعر كيلو الذهب نحو 2.54 مليون جنيه للبيع و 2.56 مليون جنيه للشراء. 

أسعار الذهب الذهب اليوم