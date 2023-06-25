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الأحد 25 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إصابة ثلاثة أشخاص بانفجار في بغداد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أصيب ثلاثة أشخاص جراء انفجار في العاصمة العراقية بغداد اليوم، حسبما أفاد مصدر أمني.

وقال المصدر إن منزلا تعرض لهجوم بقنبلة يدوية في أطراف منطقة حي أور ضمن بغداد، مضيفا أن الانفجار أسفر عن إصابة ثلاثة أفراد بينهم امرأة من أسرة واحدة.

من ناحية أخرى أعلنت القوات الأمنية المساندة القضاء على عنصرين مسلحين في منطقة قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين شمال العراق.

وفي محافظة نينوى، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية اليوم ضبط كمية كبيرة من العتاد تابع لعناصر تنظيم داعش الإرهابي يضم أكثر من 5200 حاوية غرب المحافظة.

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