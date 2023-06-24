الونش يحضر مران الزمالك ويعقد جلسة مع طبيب الفريق

تواجد محمود حمدي "الونش"، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فىي مقر القلعة البيضاء على هامش مران اليوم السبت، الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة لمتابعة برنامجه التأهيلي.

وعقد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعب للاطمئنان على حالته عقب خضوعه لجراحة الرباط الصليبي الفترة الماضية، وتابع محمود حمدي "الونش" جانبا من تدريبات الفريق وحرص على مصافحة اللاعبين خلال مران اليوم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة غزل المحلة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

تأهل فريق الزمالك لدور الثمانية لبطولة كأس مصر بعد الفوز على فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي مساء أمس ، في إطار مباريات دور الـ16 للبطولة .