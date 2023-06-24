القضاء على الفقر والحفاظ على الكوكب.. أبرز محاور استراتيجية قمة باريس التضامن الدولي

انتهت مساء أمس الجمعة القمة التاريخية للتضامن الدولي في باريس التي كان هدفها : ولادة عالم يتم فيه القضاء على الفقر والحفاظ على كوكب الأرض ؛ عالم تكون فيه البلدان الضعيفة مجهزة بشكل أفضل للتعامل مع الأزمات الناتجة عن تغير المناخ والصراعات.

وقال زعماء الدول في بيان ختامي - حصلت "البوابة نيوز" على نسخة منه- : "إن استراتيجيتنا واضحة: يجب علينا تعبئة جميع مصادر التمويل ، بما في ذلك المساعدة الإنمائية الرسمية والموارد الوطنية والاستثمار الخاص. ولتحقيق أهدافنا ، يجب أن نظل متحدين. لمنع تفكك المجتمع الدولي ، وسنقوم بتحويل إدارة الهيكل المالي الدولي لجعله أكثر كفاءة وإنصافًا وأكثر تكيفًا مع العالم المعاصر".

كما حدد القادة أربعة مبادئ إرشادية ستساعدهم في تحقيق هذا الهدف:

• لا ينبغي لأي بلد أن يختار بين محاربة الفقر وإنقاذ الكوكب.

• • يجب أن تتولى البلدان ملكية استراتيجيات الانتقال. ومن المرجح أن تتبنى البلدان ، التي تواجه احتياجات مختلفة ، سيناريوهات انتقالية مختلفة ، بينما تعمل معًا لتحقيق أهداف اتفاقية باريس. كما قرروا الاسراع في تنفيذ شراكات انتقال الطاقة العادلة والمنصات القطرية للغابات والطبيعة والمناخ.

قرروا زيادة الدعم المالي والموارد لمساعدة الاقتصادات الضعيفة على انتشال شعوبها من براثن الفقر ، مع حماية كوكب الأرض.

• يجب أن يعمل النظام المالي الدولي بشكل أفضل: دور رأس المال الخاص. ستعتمد قدرات الدول على مواجهة التحديات العالمية بشكل أساسي على زيادة تدفقات رأس المال الخاص لتحويل الاقتصادات الناشئة والنامية ، وتحقيق عالم خالٍ من الصفر وصديق للبيئة ، والحد من عدم المساواة بشكل أكثر فعالية.

• بشكل عام ، الدول بحاجة إلى حافز مالي قوي لدعم التدابير الملموسة التي اعتمدوها أو اقترحوها في القمة:

لقد حققوا هدف تخصيص 100 مليار دولار في شكل حقوق سحب خاصة (أو مساهمات معادلة) للبلدان الأكثر ضعفاً ، لا سيما في أفريقيا ، ودعوا إلى التزامات إضافية. كما دعوا البلدان القادرة على العمل من أجل إنشاء آليات أخرى لإعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة إلى أن تفعل ذلك. سيصلون إلى هدفهم المتمثل في 100 مليار في تمويل المناخ هذا العام. سيراقبون عن كثب تحقيق هذا الهدف ويضمنون حصول البلدان الأكثر ضعفاً على حصة عادلة من الموارد.

وقالوا في بيانهم :" علينا أن نكون أكثر كفاءة. كل دولار تقرضه بنوك التنمية المتعددة الأطراف يجب أن يقابله دولار واحد على الأقل من التمويل الخاص. لذلك نتوقع من بنوك التنمية متعددة الأطراف تعبئة ما لا يقل عن 100 مليار دولار من التمويل الخاص كل عام للاقتصادات الناشئة والنامية." وتوقعوا زيادة إجمالية في قدرة الإقراض لبنوك التنمية متعددة الأطراف على مدى السنوات العشر القادمة لتصل إلى 200 مليار دولار ، وذلك بفضل تحسين ميزانياتها العمومية وزيادة المخاطرة. إذا تم تنفيذ هذه الإصلاحات ، فقد تحتاج بنوك التنمية متعددة الأطراف إلى المزيد من رأس المال.

وقرروا أن يعملوا معًا لتشجيع الاستثمار في عدد من مشاريع البنية التحتية الكبرى في إفريقيا.

ومن أجل هذا قرروا إسراع إجراءات تعليق الديون ومعالجتها عند الضرورة ، ولا سيما لزيادة حيز الميزانية للمناورة في البلدان المثقلة بالديون. سوف يحرزون تقدما في تنفيذ الإطار المشترك ، كما فعلوا مع تشاد وزامبيا.

"نحتاج أيضًا إلى دعم بعضنا البعض عندما يتأثر أحدنا بكارثة طبيعية. وهذا يتطلب أدوات محددة ، بما في ذلك شروط تعليق الديون في حالة الكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ".

وقالوا في بيانهم:" نحن بحاجة إلى جميع المؤسسات المالية والجهات الفاعلة في القطاع المالي للعمل معًا. سوف نضمن التنسيق بين بنوك التنمية متعددة الأطراف التابعة لنا وبنوك التنمية العامة لدينا في إطار شبكة "التمويل المشترك". سوف نتعاون من أجل نقل الطاقة بفضل نادي المناخ".

وستتواصل الأعمال الأخرى بالتعاون مع مجموعة دول العشرين ورئاسات مؤتمر الأطراف المعني بالمناخ في المجالات التالية:

• سيتم استكشاف الفخاخ الضريبية الدولية الجديدة لتلبية التزامات المناخ الخاصة بالدول كذلك لاستئناف السيطرة على التدفقات المالية التي تهرب من أنظمة الضرائب المشروعة.

كما قرروا تعزيز الشراكات العادلة لخلق قيمة مضافة من خلال المعالجة المحلية للمواد الخام الأساسية والمعادن ، وتعزيز التزامنا بنشر الرعاية الصحية والبنية التحتية الغذائية لزيادة سيادة البلدان.

إن التجديد الطموح لموارد وكالة التنمية الدولية سيجعل من الممكن الحفاظ على تمويل الآليات الأكثر تساهلاً للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وزيادته.

• سيتم تشجيع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على تضمين قابلية التأثر بالمناخ في تحليلات القدرة على تحمل الديون ، ولا سيما لتمكين زيادة الاستثمار في تدابير التكيف مع تغير المناخ.

• سيتم دراسة طرق تخفيف أو تقليل المخاطر التي تعتبر مفرطة ، ولا سيما من حيث الصرف الأجنبي.

• لضمان ترجمة الالتزامات إلى تقدم ملموس ، سيتم إنشاء لجنة عمل مشتركة تضم المنظمات الدولية والإقليمية والبلدان والمجتمعات المدنية لمتابعة خريطة الطريق هذه. وقرر رئيس القمة أن يلتقي الزعماء مرة أخرى في باريس ، قبل COP30 ، لتقييم هذه الالتزامات.