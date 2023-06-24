السلطات الروسية تضبط شاحنة مغلقة معبأة بالأموال قرب مكتب "فاجنر"

أفادت وسائل إعلام محلية في مدينة بطرسبورج الروسية، بضبط السلطات الروسية شاحنة مغلقة معبأة بصناديق محشوة بمليارات الروبلات، مركونة قرب مكتب مؤسس مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية يفجيني بريجوجين في المدينة.

ووفق صحيفة "فانتانكا" المحلية، شوهدت الشاحنة قرب فندق "Trezzini" في المدينة عند الساعة 12:30 بالتوقيت المحلي اليوم السبت، وأن رجال الأمن ينقلون الصناديق من الشاحنة، ويرقنونها قبل تسليمها للقضاء.

وتابعت الصحيفة، أن الشاحنة كانت مركونة لمدة طويلة وأثارت الشبهات حولها وشكوك الأمن باحتمال تفخيخها، ليتبين بعد ذلك أنها معبأة بالأموال.