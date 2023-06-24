نهال طايل لـ«البوابة نيوز»: ذكرى 30 يونيو عزيزة على قلب كل وطني

قالت المذيعة نهال طايل، إن يوم 30 يونيو هو من أعظم الأيام التي مر به شعب مصر، ولن يكرر أبدًا في تاريخ مصر الحديث، مشيرًة أن كافة الأطياف المصرية اجتمعت علي محبة رجل واحد وهو القائد العظيم الرئيس عبد الفتاح السيسي ووضعوا ثقتهم فيه.

وأوضحت «طايل» في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن مكتسبات ثورة 30 يونيو لا يمكن إنكارها، فقد شيد البناء والتنمية ووضعت مصر علي خريطة دول العالم المتقدمة في كافة المجالات، بالاضافة إلى أهم إنجازات الثورة التي حققتها القيادة السياسة هو الأمان والسلام.

وتابعت: "ذكرى ثورة 30 يونيو هي ذكرى عزيزة علي كل قلب مصر حر أصيل محب لوطنه، وأن ما فعله المصريون ورفضهم لحكم الجماعة الإرهابية كانت هي الشعلة التي اشعلت الثورة، كما أن استجابة المشير عبدالفتاح السيسي حينها لمطالب المصريين وعزل جماعة الإخوان الإرهابية من الحكم قرار لا يأخذه إلا بطل مصري يحب وطنه وشعبه.

وأكدت أن ثورة 30 يونيو كانت نجاة لمصر وبوابة لتخليد تاريخنا الحديث، حيث إن شعب مصر العظيم معروف بقوته، ولن يقبل الهزيمة، ولا أحد يستطيع أن يوقفهم عن استكمال البناء في بلدهم.