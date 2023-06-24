شاهندة عبدالرحيم عن ضحايا "تيتان": الطبيعة لها قوانين يصعب اختراقها

قالت الإعلامية شاهندة عبدالرحيم، إن الفضول ليس دائماً هو الاختيار الأمثل، وطرحت عددًا من الأسئلة: "هل هناك شخص يمكن أن يدفع ملايين باهظة لإنهاء حياته؟، ماذا حدث للغواصة "تيتان" وكيف بدأت وإلى اين انتهت ؟، ماذا يمكن أن يمر به ركاب هذه الغواصة؟".

وأضافت شاهنده عبدالرحيم خلال برنامج (focus) المذاع على فضائية “أكسترا نيوز”، إن الطبيعة لها قوانين يصعب على البشر اختراقها، ومن ضمن مكونات الطبيعة "المحيطات"، موضحة أن الإنسان لم يستطع سوى استكشاف 5% فقط من المخلوقات.

وتابعت: مع كل الغموض الموجود بالمحيط، تمرد الإنسان وحاول الوصول إلى أبعد نقطة في المحيط لإرضاء ذاته وغريزة المعرفة لديه.