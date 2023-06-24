محافظ بني سويف يوجه بتوفير نواقص الأدوية بالوحدات الصحية

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على أهمية واستمرار حملات المتابعة والمرور الميداني على منظومة العمل بالجهات والمصالح الحكومية، لمتابعة سير العمل بها، خاصة فيما يتعلق بالملفات التي تتماس مع الاحتياجات اليومية والخدمات الحيوية للمواطنين، مشيرا إلى أنه يتم متابعة الأداء في كافة عناصر الجهاز الإداري بالمحافظة من خلال منظومة متكاملة متعددة مثل:وحدة الرصد الميداني بالقرى، لجنة شئون القرى، ولجان المتابعة الميدانية والتفتيش بديوان عام المحافظة، وغيرها من الجهود للوحدات المحلية ومديريات الخدمات.

جاء ذلك خلال مناقشته تقرير الإدارة العامة للمتابعة الذي عرضه أشرف حماد مدير الإدارة، بشأن نتائج المرور الميداني لمتابعة مستوى الخدمات بالوحدة الصحية لقرية جزيرة ببا، الوحدة الصحية بالحمرايا، وابن بيتك شرق النيل -مركز بني سويف، للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتوافر الأدوية والأمصال، ومتابعة توافر التطعيمات، وكذا أدوية الطوارئ والأدوية بصيدلية الوحدة، ومدى توافر الأجهزة والمستلزمات الطبية المطلوبة، وذلك تحت إشراف أحمد إبراهيم، رئيس قسم المتابعة الميدانية بالإدارة وأعضاء لجان المتابعة (طه سلامة، نصر أبوسيف، محمد ربيع، سعيد فاروق).

وأسفر المرور على جميع الأقسام والتخصصات عن رصد بعض الملاحظات والسلبيات والتقصير في أداء العمل فيما يتعلق بالغياب وترك العمل ونقص بعض الأجهزة ومستلزمات التعقيم بتلك الوحدات، كما تبين من المرور على الوحدة الصحية بقرية جزيرة ببا أنها تعمل بمكان مؤجر ومساحته لا تكفي لاستيعاب الأجهزة والمعدات بالأقسام، وعدم مطابقة بعض الأصناف بصيدلية الوحدة للسجلات، بينما تلاحظ نقص بعض مستلزمات مكافحة العدوى وإصلاح بعض الأجهزة بوحدتي الحمرايا، وابن بيتك شرق النيل وغيرها من الملاحظات الواردة بالتقرير.

من جهته كلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بالتحقيق مع حالات الغياب وترك العمل التي تم رصدها، وتكليف إدارة الصيدلة بجرد صيدلية الوحدة الصحية بقرية جزيرة ببا والتحقيق حيال وجود عجز وزيادة في الأصناف التي تم جردها، مع سرعة نقل الوحدة الصحية إلى مقرها الجديد، بالإضافة إلى عمل الصيانة للأجهزة المعطلة وتوفير المستلزمات اللازمة بالوحدتين، مع تكثيف التفتيش على الوحدات الصحية بكافة قرى المحافظة.