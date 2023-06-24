بالصور.. افتتاح معرض مختارات صيفية بجاليري بيكاسو ايست

افتتح جاليري بيكاسو ايست التجمع الخامس، معرض مختارات صيفية، لمجموعة من الفنانين التشكيليين، مساء امس، بحضور عدد من الشخصيات العامة والاعلاميين.

وقال رضا بيكاسو، مدير جاليري بيكاسو ايست، إن معرض مختارات صيفية يضم عدد كبير من التشكيليين، جزء من لوحات المعرض نتاج الورشة الفنية التي اقيمت بالاقصر خلال شهر مايو الماضي.

وافاد رضا بيكاسو، ان ادارة الجاليري قررت تقديم معرض مختارات صيفية علي مرحلتين الاول في شهر يونيو والثاني في شهر اغسطس المقبل، وذلك لتجديد العرض، موضحا ان المعرض منقسم الي قطعتين تضم اعمال خزفية ونحت واعمال تصوير..

ولفت رضا بيكاسو، الي اننا حرصنا علي تقديم اعمال فنية مناسبة لاجواء الصيف، كما اننا حرصنا ايضا علي ان المعرض يضم اعمال لكبار التشكيلين الراحلين منهم يوسف رافت والوشاحي وجميل شفيق اضافة الي مشاركة الفنانين التشكيليين المعاصرين والشباب.

كما قال الفنان الكبير صلاح المليجي، إن معرض مختارات صيفية جزء منه نتاج ورشة الفنية التي اقيمت بالاقصر، مضيفا انه مشارك بعملين في المعرض.

واوضح صلاح المليجي، ان سعيد جدا بمشاركته في الورش الفنية التي اقيمت بالاقصر خلال شهر مايو الماضي من تنظيم الجاليري، مضيفا ان وجود عدد كبير من التشكيليين المشاركين في المعرض يرجع الي قرب ابراهيم بيكاسو ايست مدير الجاليري من الفنانين التشكيليين، وحرصه علي ان يخرج الفنان كل ابداعاته الفنية في افضل شكل.

واشار صلاح المليجي، الي ان خروج الفنان من الاستوديو الي السفر من اجل رسم الطبيعة امر في غاية الاهمية، لانها تجدد دماء الفنان وتجعله لديه حماس ينتج اكثر من عمل.

وفي السياق ذاته قالت الفنانة مي حشمت، انها مشاركة بعملين في المعرض، تعبر عن اجواء الصيف التي تتميز بركوب الدراجات بالاضافة الي اختبارات الالوان المبهجة التي تعبر عن فرحة قدوم العيد ايضا.

وتابعت مي حشمت، انها تستعد حاليا لاقامه معرض فردي لها خلال العام المقبل.

ومن جانبها الفنانة قالت ماريا محب انها مشاركه بعملين في معرض مختارات صيفية، اللوحة الاولي تصور المراكب والثانيه تصور الطبيعة في الاقصر.



واوضحت ماريا، انها كانت ضمن الفنانات المشاركات في الورشة الفنية التي نظمها جاليري بيكاسو ايست، ورسمت كل عمل علي مدار يومين، مضيفة انها تستعد لاقامه معرض فردي خلال السنة القادمة.

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