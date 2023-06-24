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السبت 24 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الحماية المدنية بالجيزة تتعامل مع 5 بلاغات حرائق شقق سكنية خلال يوم

أرشيفيه
أرشيفيه
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نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في التعامل مع 5 بلاغات حرائق شقق سكنية خلال الـ 24 ساعة المنقضية بمناطق "الجيزة _ الوراق _ العجوزة _ الطالبية  _ بولاق الدكرور" دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة 5 بلاغات منفصلة بنشوب حرائق بشقق سكنية بمناطق : "حارة كشك من سعد زغلول شارع المحطة بالجيزة، شارع حمزة عبدالعزيز من جزيرة محمد بالوراق، شارع 26 يوليو بجوار البنك الأهلي في العجوزة، شارع فتحي هاشم من عثمان محرم بالطالبية، شارع الحرية من أبو زيد بدر ببولاق الدكرور" وجري تيسير سيارتين إطفاء لكل حريق وتمت السيطرة علي الحرائق دون إصابات.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة.

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