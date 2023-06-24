ضبط مالك شركة سياحة بالقاهرة بتهمة النصب على مواطنين

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط مالك شركة سياحة بالقاهرة لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات- مقيمة بدائرة قسم شرطة روض الفرج) بتضررها من (مالك شركة سياحة) لقيامه بالنصب عليها والاستيلاء منها على مبلغ مالى عن طريق إيهامها بإجراء حجز لها بإحدى الفنادق بمدينة الإسكندرية ، إلا أنه لم يقم بذلك ورفض رد المبلغ المالى.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام (مالك شركة سياحة - كائنة بدائرة قسم شرطة السلام أول "له معلومات جنائية") بالنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم عقب إيهامهم بحجز رحلات ترفيهية لهم ، والترويج لنشاطه الإجرامي على مواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته (طبنجة صوت - طلقات صوت).. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.