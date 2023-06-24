حلا شيحه تشارك جمهورها فيديو "لحظه مجنونة"

نشرت الفنانة حلا شيحه على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، فيديو لها بعنوان لحظه مجنونة مع حلا تشارك به جمهورها .

https://www.instagram.com/reel/Ct2-BZNg4TW/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

وظهرت حلا من خلال الفيديو تستمع إلى أفنية أجنبية من ذكريات الماضى الخاص بها، وعلقت على الفيديو "بسمع اغنية بحبها اوى كنت بسمعها وانا صغيرة فكرتنى بوقت العجمى والبحر" .

وتابعت "طبعاً زى الاطفال اندمجت معاها، لحظة حلوه طلعت فيها من كل الدنيا وحبيت اشاركم لحظه حلوه، اللى عنده لحظات مجنونة ميعديهاش، لحظه مجنونة مع حلا" .

يشار أن الفنانة حلال شيحه قد إعتزلت الفن منذ عامين، وهى ليست المره الأولى حيث قد غابت عن الساحه الفنية لسنوات وإرتدت الحجاب، ثم عادت من فتره وقدمت أعمال منها مسلسل"زلزال" مع الفنان محمد رمضان ، وفيلم "مش أنا" مع الفنان تامر حسنى، وهاجمت الفن وطالبت بحذف مشاهد لها من فيلم تامر، ثم أعلنت من وقتها الإعتزال .

وعلق الدكتور أشرف ذكى نقيب المهن التمثيلية أن فى تصريحات تلفزيونية، أن الفنانة حلا شيحه تواصلت معه وطلبت اللقاء به فى وقت قريب، وأنه حال طلبها العوده للفن سيجتمع بالعائلة الفنية لإتخاذ القرار النهائى ، وأنه يرحب ويظن أن الجميع لم يمانع، لأن العائلة الفنية طيبه على حد وصفه.

يذكر أن الفنانة حلال شيحه قدمت الكثير من الأعمال الفنية أبرزها فيلم "السلم والتعبان" ، "عريس من جهه أمنية" ، "اللمبى" ، "ليه خلتنى أحبك" ، "كامل الأوصاف"، "تايه فى أمريكا" .