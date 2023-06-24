"محلية النواب" تتفقد المشروعات الخدمية لمواطني  السويس

استقبل اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، بمكتبه اليوم السبت، أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب المهندس أحمد السجيني، وأعضاء اللجنة، وذلك خلال زيارتهم لتفقد ومتابعة عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بنطاق المحافظة والوقوف على احتياجات المحافظة ومواطنيها.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ و خالد سعداوى السكرتير العام للمحافظة والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد واللواء عبد الحميد عصمت رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة .

كما حضر كلا من العقيد رامى سعد مدير مكتب المحافظ والنائب أحمد خشانة والنائب الدكتور سيد عبده والنائب أحمد شوشة أعضاء مجلس الشيوخ والنائب سيد الكرماوى والنائبة عفاف زهران عضوا مجلس النواب ومديري المديريات وايناس أحمد مصطفى مدير المركز التكنولوجي بمحافظة السويس .



رحب المحافظ بوفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مؤكدا إن هذه الزيارة للمحافظة تأتى ضمن الزيارات الميدانية التي تنظمها اللجنة لمختلف محافظات الجمهورية لمتابعة المشروعات الخدمية والتنموية التي تهم المواطنين، في ظل التنمية الشاملة التي أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي ترتبط ارتباطا وثيقًا بتكامل الأدوار بين السلطة التشريعية والتنفيذية بما يحقق الصالح العام، وذلك من خلال الزيارات الميدانية المستمرة والتواصل الدائم مع كافة فئات المواطنين.

واشاد بجهود لجنة الإدارة المحلية في حل العديد من المشكلات في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

تشمل زيارة لجنة الادارة المحلية بمحلس النواب عدة مواقع اقيم بهام شروعات خدمية للمواطنين تبدأ بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالمحافظة وتبطين ترعة السويس وقسم القسطرة بالمستشفي العام والمجمع الطبي المزمع افتتاحه هذا العام بتكلفة ٤ مليار جنيه ويتضمن المشروع ١١٠سرير عناية مركزة و٧٠سرير غسيل كلوي و٥٤حضانة أطفال و٤٢٧سرير ٦٤عياظة خارجية.

وتشهد محافظة السويس تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية التي تهم المواطنين، في إطار سعي الجهاز التنفيذي للارتقاء بالخدمات، ومنها تبطين ترعة السويس، وتحويل جانبها إلى كورنيش للتنزه، ووضع اللمسات الأخيرة لتجهيز المجمع الطبي الجديد، تمهيدًا لانطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، فضلا إعادة رصف ورفع كفاءة عدد من المحاور بأحياء المحافظة.