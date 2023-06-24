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السبت 24 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الاستخبارات الأمريكية: لا دليل على وقوع حادث في مختبر ووهان أسفر عن كورونا

الاستخبارات الأمريكية
الاستخبارات الأمريكية
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أكدت الاستخبارات الأمريكية أنه لا يوجد أي دليل على أن وباء فيروس كورونا كان ناجما عن حادث من نوع ما في مختبر علم الأوبئة بمدينة ووهان الصينية عام 2019.

وذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم ، اليوم السبت.

وجاء في تقرير للاستخبارات الأمريكية، تم نشره الجمعة، أن علماء مختبر ووهان كانوا يجرون دراسات لفيروسات كورونا، بما في ذلك أخذ العينات من الحيوانات والتحليل الوراثي، قبل اندلاع الوباء.

وأضاف التقرير: "نحن كالسابق لا نمتلك أي دليل على أن خزانات مختبر ووهان قبل الوباء كانت تضم SARS-CoV-2 أو أي فيروس سلفي قريب منه، ولا دليل مباشر على أن أي حادث متعلق بالأبحاث حدث قبل الوباء مع كوادر مختبر ووهان، وكان من شأنه أن يتسبب بالوباء".

وأعربت الاستخبارت الأمريكية عن قناعتها بأن فيروس SARS-CoV-2 لم ينتج بشكل مصطنع بمثابة سلاح بيولوجي.

وحسب التقرير، تعذر على الاستخبارات الأمريكية تحديد المنشأ الدقيق لوباء كوفيد 19، وهناك توافق شبه كامل بين أجهزة الاستخبارات الأمريكية على أن الفيروس لم يتم تطويره وراثيا.

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