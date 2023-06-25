الثانوية العامة 2023| اليوم.. 1200 يؤدون امتحاني الكيمياء والجغرافيا بجنوب سيناء

يؤدي طلاب الثانوية العامة، اليوم الأحد، امتحان مادة "الكيمياء" لشعبة العلوم والرياضيات ومادة "الجغرافيا" للشعبة الأدبية في الفترة (9 صباحا حتى 12 ظهرا)، ولمدة 3 ساعات، كثالث مادة مضافة للمجموع، وفي محافظة جنوب سيناء، بلغ إجمالي المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام 1200 طالب وطالبة، موزعين على 8 لجان على مستوى 7 مدن هي أبورديس، رأس سدر، أبوزنيمة، طور سيناء، شرم الشيخ، دهب، نويبع.

كان محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، قد ترأس الثلاثاء الماضي غرفة عمليات المديرية؛ وذلك لمتابعة سير امتحانات الشهادة الثانوية العامة بالمحافظة للعام الدراسي 2022 / 2023 بمادة اللغة الأجنبية الثانية من (9: 11صباحا) والتنسيق بين غرف العمليات بالمحافظة والإدارات المركزية بالوزارة.

واطمأن وكيل الوزارة على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان، وأن جميع مراحل العمل بالامتحانات مؤمنة بالكامل بدءًا من وصول الأسئلة، و"البابل شيت" ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة

وشدد وكيل الوزارة على أهمية التأكد من جمع أوراق الإجابة (البابل شيت والمقالى)، موجهًا بعدم مغادرة رئيس اللجنة قبل التأكد من تسليم الطلاب الورقتين معا، كما أكد على مراعاة توزيع الأسئلة في الوقت المحدد مع بداية توقيت الامتحان، وعدم تأخير توزيع ورقة الأسئلة مع ضرورة تأكد الملاحظين في اللجان من كتابة كل طالب بياناته كاملة قبل مغادرته اللجنة

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه جرى التأكيد على العمل مواصلة الإجراءات الدقيقة الخاصة بالتفتيش قبل دخول الامتحان والتأكد من عدم حيازة الطلاب أي أجهزة إلكترونية "هاتف محمول- سماعات - ساعات سمارت أو الكترونية"، بالإضافة إلى التنبيه على الملاحظين بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات وعدم حيازة الهاتف المحمول داخل اللجان نهائيًا، وعدم التهاون أثناء المراقبة، وعدم السماح بأي نوع من الغش وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحان في جو مناسب وتوفير الطمأنينة والراحة النفسية، وضرورة مراعاة الطلاب أصحاب الأمراض المزمنة بمتابعة حالتهم والتيسير لهم فى حالة وجود أى علاج أو أدوية يتم تناولها.

وأوضح وكيل الوزارة أنه جرى التنبيه على رؤساء اللجان بضرورة تنظيم دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات ومنع أي تجمعات للطلاب، أو أولياء الأمور أمام اللجان.