تعرف على مناسك الحج التي يؤديها المسلم قبل وأثناء ونهاية الحج

السبت 24/يونيو/2023 - 09:50 ص

يستعد حجاج بيت الله الحرام لأداء مَناسك الحج هذا العام وسط استعدادات كبيرة من قبل المملكة العربية السعودية، والتي تقوم بدور عظيم في خدمة أكثر من مليوني حاج سواء من حيث التنظيم وتقديم الخدمات المختلفة على كافة المستويات.

وعن مناسك الحج التي يقوم بها المسلم قبل وأثناء ونهاية الحج وهي التي أراها الله (عز وجل) لنبيه وخليله إبراهيم، تنقسم هذه المناسك إلى: (أركان، واجبات، سُنن)، حيث يشمل أركان الحج كلا من (الوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، والإحرام، والسعي بين الصفا والمروة).. فيما تضم واجبات الحج (الوقوف بمُزدلفة، والمبيت بمنى، وطواف الوداع، ورمي الجمرات)، بينما يأتي (طواف القدوم، والتّوجه إلى منى في اليوم الثامن من ذي الحجة) من السُنن.

والمناسك التي يؤديها الحاج هي (الإحرام والطواف والسعي بين الصفا والمروة ويوم التروية بـ "منى" والوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة، ورمي جمرة العقبة والهدي والتحلل وطواف الإفاضة ورمي الجمرات في أيام التشريق وطواف الوداع وإتمام الحج).

ويبدأ الحاج بالإحرام، ثم يقصد الكعبة للطواف حولها، ثم السعي بين الصفا والمروة، ويتحلل الحاج إن كان متمتعا، أما إن كان قارنًا، أو مُفردًا؛ فلا يتحلل، ثم يكون التوجه إلى مِنى في اليوم الثامن من ذي الحجة، ثم الوقوف في عرفة في اليوم التاسع، ثم التوجه إلى مزدلفة بعد غروب شمس اليوم التاسع، وفي اليوم العاشر يكون رمي جمرة العقبة، ونحر الهدي، وحلق الشعر أو التقصير، والطواف، ثم الرجوع إلى مِنى؛ والمبيت فيها ليالي التشريق، وتُرمى الجمرات الثلاث الصغرى، والوسطى، والعقبة، في كل يومٍ من أيام التشريق الثلاث، ويُشرع للمتعجل المبيت ليلتين فقط، ويختم الحاج مناسك الحج بأداء طواف الوداع.