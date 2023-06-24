النائب رامي جلال لـ«صالون التنسيقية»: يجب إنشاء تعاونيات ثقافية.. ومصر دولة عظمى عالميًا في الثقافة والحضارة

قال النائب رامي جلال، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه يجب أن يكون هناك تعاونيات ثقافية مثل التعاونيات الموجودة في كثير من المؤسسات لأن مصر دولة عظمى عالمياً فى الثقافة والحضارة، وقصور الثقافة يجب أن يكون لها دوراً كبيرا في تطوير الوضع الراهن.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الثانية من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول موضوع "المؤسسات الثقافية.. وكيفية تعظيم الاستفادة منها" في ضوء مناقشة مخرجات وقضايا المحور المجتمعي بالحوار الوطني

وأكد جلال، على أن وزراء الثقافة لا يشتبكون مع المشاكل الحقيقية لقصور الثقافة ولابد أن تتوقف حالة اللا نشاط وأن يكون هناك تطور كبير في الثقافة فى مصر، مشيراً إلى أن دول مرتكزة على القوة الناعمة المصرية وأصبحت لها معالم، والمشكلة الحقيقية أنه لا يوجد تشبيك بين التعليم والثقافة ولابد من إنشاء كليات للمسرح فى مصر.

أدار الحوار خلال الصالون؛ مصطفى كريم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى من الصالون؛ الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية، عبير العريان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فيما شارك في الجلسة الثانية من الصالون، النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب رامي جلال، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والكاتب الصحفي لؤي الخطيب، والكاتب الصحفي تامر عبده أمين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.