مصر وتونس يفوزان بنصيب الأسد في جوائز مهرجان جربة للسينما العربية

اختتم مهرجان جربة للسينما العربية دورته الثانية، وأُعلنت جوائز مسابقاته المختلفة، وبدأ مقدما الحفل بكلمة ترحيبية بالسادة ضيوف المهرجان من كل البلدان العربية، وأعقبها فقرة فنية غنائية للمطربة أميرة عامر.

استدعى مقدما الحفل (جمال وسيرين) الرئيس الشرفي لمهرجان جربة الفنانة التونسية الكبيرة مني نور الدين، وقالت خلال كلمتها: المهرجان ناجح على جميع الأصعدة، وأشكر المسؤولين والفنانين والمنظمين على جهدهم، وأتمنى للدورة القادمة حظ موفق أكثر من هذه الدورة .

ثم استدعى مقدما الحفل أيضا الدكتورة عبلة الأسود المدير العام للمهرجان التي قالت في كلمتها : لا اعتبر هذا ختام ولكني اعتبره لقاء في حب الفن، وأنا محبة للفن والفنانين وأعتبر هذه الدورة تجربة خاصة وملهمة وبها تحديات كبير لمواصلة ماحققه المهرجان في الدورة التأسيسية الأولى، وأنها عملت في تلك الدورة على زيادة عدد الأفلام المشاركة والضيوف.

وفي كلمته قال هشام المحواشي المندوب الجهوي للسياحة إن جربة بلد الأمن والأمان، وترحب بكل ضيوفها من مصر والدول الشقيقة وأنه يتمنى لهذا المهرجان الاستمرار وتظل دورة كل عام أفضل من العام الذي قبله، وطلب من الحضور التصفيق لجربة وأهلها .

استدعى مقدما الحفل ( جمال وسيرين ) المطربة التونسية أميرة عامر لتغني مرة أخري أغنية قبل إعلان الجوائز ، ثم جاءت لحظة اعلان الجوائز، وصعدت فيما بعد لجنة تحكيم الفيلم الروائي القصير المكونة من الناقدة فايزة هنداوي والناقد جمال عبد الناصر والناقد هيثم مفيد ، وجاءت جوائز تلك المسابقة كالآتي : حصل على تنويه خاص من لجنة التحكيم الفنانة السورية رنا الحلبي عن فيلم " إنعاش"، وحصل على جائزة أفضل ممثل الفنان أحمد الحفيان عن فيلمه " طريق الكاف" من تونس وتسلمها نقيب الموسيقيين في تونس ماهر الهمامي ، وحصلت على جائزة أفضل ممثلة الفنانة الهام صفي الدين عن فيلم " صاحبتي" للمخرجة كوثر يونس، وتسلمها المنتج أيمن شاهين، وذهبت جائزة أفضل فيلم إلى الفيلم المصري "صاحبتي" للمخرجة كوثر يونس تسلمتها الصحفية أميرة عز الدين .

وأعلنت لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الوثائقي الطويل والقصير، التي ضمت في عضويتها كلا من الكاتبة الصحفية مها متبولي والكاتبة والناقدة دعاء فودة والكاتب الصحفي محمود الرفاعي، وجاءت الجوائز كالتالي : حصل الفيلم الوثائقي الطويل "مغنية روك الصحراء" من الجزائر على تنويه خاص من لجنة التحكيم، وذهبت جائزة أفضل فيلم وثائقي طويل إلى "حارس العوالم" من تونس للمخرجة ليلى الشايبي، وتسلمها الفنان الشاب عطاء الله الماجوري، كما حاز فيلم "الترومبون الذي أنقذني" إخراج أنس صلاح الدين من مصر، على جائزة أفضل فيلم وثائقي قصير وتسلمها الصحفي محمود عبد العال .

تم إعلان جوائز مسابقة الفيلم الروائي الطويل بالمسابقة الرسمية بحضور أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الممثل المصري أمير شاهين والممثلة التونسية نعيمة الجاني، حيث حصل الفنان سمير صبري على تنويه خاص عن دوره بفيلم " 2 طلعت حرب "، وذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة لفيلم " الكمين " من الامارات وتسلمتها الدكتورة عبلة الأسود المدير العام للمهرجان، وجائزة أفضل ممثلة ذهبت إلى ميساء ساسي عن فيلم " سفاح نابل" والذي تسلمها نقيب المهن الموسيقية بتونس الفنان ماهي الهمامي، وجاءت جائزة أفضل ممثل (مناصفة) بين الفنان أحمد مجدي والفنان شريف حلمي، عن فيلم " ٢ طلعت حرب" وذهبت جائزة أفضل سيناريو الى السيناريست والكاتبة هنزاده فكري عن فيلم " ٢ طلعت حرب "، وذهبت جائزة أفضل مخرج إلى المخرج مجدي أحمد علي عن فيلم " ٢ طلعت حرب"، وجائزة أفضل فيلم مصري ذهبت إلى فيلم " ٢ طلعت حرب " من مصر وتسلمها مخرج الفيلم مجدي أحمد علي، ومنحت الخطوط التونسية السريعة جائزة موازية لأفضل فيلم وهو فيلم ( 2 طلعت حرب ) وسلمها السيد فرج بن سعيد .

مهرجان "جربة للسينما العربية " أسسته جمعية ثقافة بلا حدود برئاسة المحامية آثار الماقوري، وتم تأسيسه العام الماضي بحضور نجوم الفن وصناع السينما من كل دول العالم ، وكرم خلال الدورة الثانية الفنانة الكبيرة منى نور الدين ، والنجمة المصرية إلهام شاهين، والمهرجان يقام في جزيرة "جربة " السياحية بجنوب مدينة تونس تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية.